Митинги пред пловдивските храмове, в манастира над Асеновград – спокойствие и благодат (Снимки)

Деца и възрастни излизат с венци на главите, хората се молят за здраве и мир

Огромни опашки с богомолци се вият пред пловдивските храмове. Подобно е и в близките градчета. Всеки търпеливо чака за върбови клонки. Слънчевият и топъл ден създава още по–празнично настроение. Деца и възрастни излизат с венци на главите от върбички. Хората навсякъде се молят за здраве и мир. Богомолци чакат за върбови клонки в храма на манастира "Свети свети Кирик и Юлита". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Пред храма "Света Петка" опашката и в този час започва от бул. "Княгиня Мария Луиза" и се извива на улица "Петко Д. Петков", където е главният вход. Търговци подканят хората да си купуват цветя, за да сложат на иконите.

Всички пловдивски църкви преливат от християни. В близките манастири също е стълпотворение. В Бачковския и Араповския не можеш да се разминеш от хора. В манастирския коплекс "Свети свети Кирик и Юлита" цари спокойствие. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Eдинствено спокойствие цари в манастира "Св. св. Кирик и Юлита" над Асеновград. Там човек наистина се потапя в уединение и се наслаждава на благодатта. Двете монахини поздравяват всеки посетител с "Честит празник!". Паун е разперил красива опашка в двора на манастира "Свети свети Кирик и Юлита".

От 2014 година манастирът действа като света обител, след като Пловдивският митрополит Николай успя да го вземе от Съюза на архитектите след спечелени дела.