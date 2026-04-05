ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Улм" на Павел Дочев с ценна победа над силен съпе...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22609550 www.24chasa.bg

Митинги пред пловдивските храмове, в манастира над Асеновград – спокойствие и благодат (Снимки)

Радко Паунов

[email protected]

7192
Родители плетат венчета от върбови клонки на децата си в двора на манастира "Свети Кирик и Юлита" над Асеновград. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Деца и възрастни излизат с венци на главите, хората се молят за здраве и мир

Огромни опашки с богомолци се вият пред пловдивските храмове. Подобно е и в близките градчета. Всеки търпеливо чака за върбови клонки. Слънчевият и топъл ден създава още по–празнично настроение. Деца и възрастни излизат с венци на главите от върбички. Хората навсякъде се молят за здраве и мир.

Богомолци чакат за върбови клонки в храма на манастира "Свети свети Кирик и Юлита".
Богомолци чакат за върбови клонки в храма на манастира "Свети свети Кирик и Юлита". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Пред храма "Света Петка" опашката и в този час започва от бул. "Княгиня Мария Луиза" и се извива на улица "Петко Д. Петков", където е главният вход. Търговци подканят хората да си купуват цветя, за да сложат на иконите.

Всички пловдивски църкви преливат от християни. В близките манастири също е стълпотворение. В Бачковския и Араповския не можеш да се разминеш от хора.

В манастирския коплекс "Свети свети Кирик и Юлита" цари спокойствие.
В манастирския коплекс "Свети свети Кирик и Юлита" цари спокойствие. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Eдинствено спокойствие цари в манастира "Св. св. Кирик и Юлита" над Асеновград. Там човек наистина се потапя в уединение и се наслаждава на благодатта. Двете монахини поздравяват всеки посетител с "Честит празник!". 

Паун е разперил красива опашка в двора на манастира "Свети свети Кирик и Юлита".
Паун е разперил красива опашка в двора на манастира "Свети свети Кирик и Юлита".

От 2014 година манастирът действа като света обител, след като Пловдивският митрополит Николай успя да го вземе от Съюза на архитектите след спечелени дела.

Извън манастира се разкрива чудна панорамна гледка към Пловдив.

Няма навалица и блъскане в храма на манастира "Свети свети Кирик и Юлита".
Няма навалица и блъскане в храма на манастира "Свети свети Кирик и Юлита". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Родители плетат венчета от върбови клонки на децата си в двора на манастира "Свети Кирик и Юлита" над Асеновград.
Богомолци чакат за върбови клонки в храма на манастира "Свети свети Кирик и Юлита".
В манастирския коплекс "Свети свети Кирик и Юлита" цари спокойствие.
Паун е разперил красива опашка в двора на манастира "Свети свети Кирик и Юлита".
Няма навалица и блъскане в храма на манастира "Свети свети Кирик и Юлита".

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

