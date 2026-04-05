Митинги пред пловдивските храмове, в манастира над Асеновград – спокойствие и благодат (Снимки)

Огромни опашки с богомолци се вият пред пловдивските храмове. Подобно е и в близките градчета. Всеки търпеливо чака за върбови клонки. Слънчевият и топъл ден създава още по–празнично настроение. Деца и възрастни излизат с венци на главите от върбички. Хората навсякъде се молят за здраве и мир.
Пред храма "Света Петка" опашката и в този час започва от бул. "Княгиня Мария Луиза" и се извива на улица "Петко Д. Петков", където е главният вход. Търговци подканят хората да си купуват цветя, за да сложат на иконите.
Всички пловдивски църкви преливат от християни. В близките манастири също е стълпотворение. В Бачковския и Араповския не можеш да се разминеш от хора.
Eдинствено спокойствие цари в манастира "Св. св. Кирик и Юлита" над Асеновград. Там човек наистина се потапя в уединение и се наслаждава на благодатта. Двете монахини поздравяват всеки посетител с "Честит празник!".
От 2014 година манастирът действа като света обител, след като Пловдивският митрополит Николай успя да го вземе от Съюза на архитектите след спечелени дела.
Извън манастира се разкрива чудна панорамна гледка към Пловдив.