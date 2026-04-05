Шофьорът на пламналия градски автобус в Пловдив: Изведнъж се запали, не зная как

Много се изплашихме, но водачът действа експедитивно, отвори ни вратите и избягахме, разказа пътничка

Изведнъж се запали. И аз не зная как стана. Пламна двигателят.

Това разказа пред БНТ водачът на опожарения градски автобус по линия №4, който избухна в пламъци преди спирката на Пловдивския университет навръх Цветница.

"Отворих вратите и казах на пътниците веднага да слизат", продължи шофьорът. По думите му нищо не е подсказало, че рейсът ще се запали. Той се опитал да гаси с пожарогасител, но пламъците били големи.

Пътниците в рейса, около 15–ина, са му благодарни за бързата реакция.

"Бях в автобуса, първо седящите на задните седалки започнаха да викат: "Спри, спри, пожар! Бягайте!", описа една от пътничките, представяйки се с името Александрета. Седящите на задните седалки започнаха да викат: Спри, спри, пожар!, разказа Александрета.

По думите й всички слезли, шофьорът отишъл да види какво става, върнал се и си взел документите. "Много се изплашихме", признава Александрета. Тя твърди, че водачът бил много експедитивен, не загубил самообладание. На никого от пътниците не му станало лошо.

Пристигналите на място три пожарни бързо овладели огъня.