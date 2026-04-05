ДАНС променя правилата, ако агенти откажат тест за наркотици и алкохол

След като ДАНС въведе задължително провеждане на организирани пешеходни походи всеки месец по един цял работен ден за държавните си служители, агенцията е на път да промени и правилата за наказания на агенти, които откажат тестове за наркотици и алкохол. Това става ясно от промени в правилника за прилагане на закона за Държавна агенция „Национална сигурност", пуснати за обсъждане в правителствения портал за обществени консултации и цитирани от "Сега".

От мотивите към промените става ясно, че председателят на агенцията е издал "заповед относно недопускане на нарушения на служебната дисциплина, свързани с употреба на алкохол, други упойващи или наркотични вещества и определяне на реда за установяване на тяхната употреба". В същата е регламентирано, че в случай на отказ от страна на служител да бъде проверяван за употреба, както и в случаите, когато от служителя е взета некачествена проба, но отказва да получи талон за медицинско и лабораторно изследване, се търси дисциплинарна отговорност по реда на ЗДАНС, ППЗДАНС и Кодекса на труда.

Съгласно действащата към момента уредба, за горецитираните нарушения би могла да се реализира дисциплинарна отговорност само за неизпълнение на заповед. Наказанието, предвидено в ППЗДАНС за такива дисциплинарни нарушения, е „недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност".

Така при отказ на тест за алкохол наказанието ще е „недопускане за израстване в ранг, степен или длъжност". При отказ служителят да бъде проверяван за употреба на наркотични вещества обаче ще има по-тежко наказание – „понижаване в ранг, степен на ранг или длъжност".

Предложението е съобразено и с обстоятелството, че ЗДАНС разграничава употребата на алкохол и други упойващи вещества от употребата на наркотични вещества. "Съгласно законовата разпоредба, за да бъде наложено дисциплинарно наказание „уволнение", служителят следва не само да е употребил алкохол или други упойващи вещества, но и това да е причинило състояние, което не позволява да се изпълняват служебните задължения", посочват авторите на промените и добавят: "Що се отнася до употребата на наркотични вещества, тя винаги следва да води до дисциплинарно наказание „уволнение"".

Посочва се и, че предлаганите промени целят привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със законовата такава.

Предлаганите изменения са свързани и с промените в закона за ДАНС, които предвиждат председателят на агенцията да се избира с решение на Народното събрание, вместо, както беше по досегашния ред същият да се назначава с указ на президента на републиката. Направени са и промени, касаещи броя на заместник-председателите, които подпомагат председателя на ДАНС, от двама на трима