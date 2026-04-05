Тръгват сделките за радари, ракети, дронове за 3,2 млрд. евро

Започва пазаруването на поне 7 нови трикоординатни (3D) радара, брегови противокорабен ракетен комплекс от САЩ, френски самоходни артилерийски установки (САУ) "Сезар" (Caesar), германски наземни системи за противовъздушна отбрана "Ирис" („IRIS"), 155 мм снаряди, транспортни средства, залпови ракетни системи, дронове за общо 3,2 млрд.евро, стана ясно от интервю на военния министър Атанас Запрянов за БНР.

Финансирането на покупките е със заеми по европейския инструмента SAFE. От думите на Запрянов стана ясно, че е имало голяма опасност проектите да не се случат или да се отложат много във времето, но с новия удължителен закон за бюджета е станало възможно да те бъдат отпушени.

На въпрос как сме се докарали до ниво, че Гърция и Румъния да ни пазят с ПВО и самолети, Запрянов отговори, че именно модернизацията на армията ни ще е някакво решение. В същото време той обяви, че идеята за самостоятелна отбрана на България извън колективната е непосилно бреме за нашата икономика.

"Като генерал, не като политическо лице, отбраната и сигурността на България са гарантирани в колективната отбрана на НАТО. И НАТО е гарант да имаме национална отбрана и сигурност. Да напомня, че дори като член на Варшавския договор, България имаше въоръжени сили над 120 000 с транспортни войски и др., България е разходвала 9% от БВП за тези способности, плюс 4 -5% за изграждане на инфраструктура", заяви Запрянов и припомни, че сега армията е под 40 000, а даваните средства са 2,1 на сто от БВП..

"Ако сега сме извън НАТО, трябва да увеличим военните сили многократно. Сегашните проценти трябва да нараснат многократно. Всякакво милитаризиране на нашата страна ще доведе до удар за икономическото ни развити и разходите. В рамките на коалиционната отбрана с минимални национални ресурси гарантираме конституционните си задължения. Това е голямо постижение на България и НАТО е гаранта, които позволява да имаме противовъздушна и противоракетна отбрана в условията на непредвидимите рискове", коментира военният министър.