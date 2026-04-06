Язовирите пълни, но ще има режим и това лято (Графика)

20 000 души и сега нямат редовно снабдяване - още преди да са дошли сухи и горещи месеци

Въпреки че дъждовете успяха да напълнят язовирите за пиене почти 100%, което предполага, че би трябвало да се отдалечаваме от режим на водата, служебният екоминистър Юлиян Попов все пак прогнозира, че това лято ще се повтори сценарият от миналата година. Тогава на режим бяха около 500 хиляди души, като най-засегнати бяха в Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово и други.

Според Попов безводието ще остане дългосрочен проблем

А основната причина е липсата на координация между институциите. “Недопустимо е през 2026 г. в страна от Европейския съюз, в система, в която са изсипани милиарди, да има загуби от 70-80%, че някъде и над 90%. Също е недопустимо да имаме такъв безобразен дефицит на данни. Ние в много случаи знаем, че има много голям проблем, някой излиза и казва, че много от загубите са от кражби, но никой не може да каже колко точно са те”, коментира Попов.

Според графика за ползване на вода, който публикува министерството му, от питейно-битовите водоеми за февруари сливенци, които разчитат на язовир “Асеновец”, ще имат достъп до 1,7 млн. кубични метра. От язовир “Ясна поляна”, който дава вода на Бургас, се отпускат 1 млн. кубика за пиене - малко повече от миналата година, когато са били 800 хил. Във момента водоемът е пълен над 100%, което дава успокоение, че ако не настъпи огромна суша, по Черноморието може и да се отърват от режим на водата и сезонът ще протече нормално. Язовир “Камчия”, който през последните години през лятото доближава критично ниските нива, също е пълен над 100%. Той снабдява Варна и Бургас с питейна вода. Общият му обем е 233,5 млн. кубика, от който може да се ползват 189,08 млн. кубика. От тях екоминистерството отпуска за април 8,195 млн. - 4 млн. ще отидат за Варна и 4 млн. за Бургас. Тази година

количествата са значително повече

спрямо същия период на миналата година, когато са били 5,62 млн. кубика.

Язовир “Тича” пък се ползва за пиене от Шумен и Търговище. И той е един от критичните язовири, но в момента е запълнен почти 90%. Нивата при него остават почти без промяна. В Шумен разполагат с 2,3 млн. кубика, а в Търговище - с 800 хил. За същия период на миналата година отпуснатите количества са били съответно 2,200 млн. и 700 хил.

Ограничения няма и за столичани. Отпуснатите количества за пиене от язовир “Искър” са 11,4 млн. кубика и са с лека промяна спрямо предходната година през април, когато софиянци са разполагали с 11,5 млн. Същото важи и за язовир “Бели Искър”. “Дяково” е язовирът, който снабдява Дупница с вода за пиене. При него стойностите също запазват нивата си спрямо миналогодишните - 450 хил. кубика.

За Велико Търново от язовир “Йовковци” ще има 2 млн. кубика. 650 хиляди кубика отиват за Габрово от язовир “Христо Смирненски”, колкото са имали и за същия период на 2025 г. С 1,2 млн. кубика ще разполагат във Враца, а с 0,9 хил. - в Монтана, които черпят вода от “Среченска бара”. Миналата година съответно са разполагали със 750 хиляди за Монтана и 800 хиляди във Враца. За язовирите “Боровица”, който обслужва Кърджали и Момчилград, и “Студена” - за Перник, тенденцията е запазване на миналогодишните нива и остават без промяна в обемите вода за пиене.

От данните, които ежедневно се публикуват от ведомството на Попов, се вижда, че този март язовирите са пълни с 20% повече от предходния, а към момента със 100% запълване са “Камчия”, “Ясна поляна”, “Асеновец” и “Пчелина”, а с над 90% са редица други.

И въпреки това и сега 20 хиляди души страдат от режим – 8700 във Велико Търново, 5300 в Перник и 6200 в Търговище, показват пък данните на регионалното министерство. Изглежда,

вода ще има и за земеделците,

които иначе често се оплакват от недостиг на ресурс за напояване. Язовирите, предназначени за тях, са пълни 64% от общия си обем, а тези за енергетиката - 82%. Според статистиката на хидролозите количеството на водите и оттоците към язовирите през тази година е било рекордно. “Този февруари сме имали доста сериозни количества вода. За последните 12 години - от 2014 до 2026 година, февруари е с най-голям обем на оттока”, посочва гл. асистент Силвия Стоянова от “Хидрологични прогнози” към НИМХ.

Хидролозите обаче съветват да не се прибързва с източването на водоемите. Според експерти водата може да стигне и за следващата година, ако се управлява разумно. Екоминистерството все пак напомня на местните власти да прилагат и предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.