Партиите в надпревара: джензитата ми са повече от джензитата ти

Над 100 млади има в листите за 19 април - и студенти, и с мандати зад гърба си

Преди седмица Непал стана първата държава, в която поколението Z триумфира и превзе властта, като си избра... рапър за премиер - бившия кмет на Катманду Балендра Шах.

Преди години пък един друг рапър, който влезе в българската политика, изпя култовото парче “Хип-хопа ми е по-добър от хип-хопа ти”.

В разгара на предизборната надпревара днес това изречение може да бъде перифразирано в “Джензитата ми са повече от джензитата ти”. Защото също като връстниците си в Непал, джензитата в България бяха основен двигател на протестите през декември, довели до свалянето на правителството. И логично се превърнаха в най-ухажваните за тези листи.

Така изведнъж политиката на отвореност към младите хора и

смяната на поколенията, за която партиите говорят от години,

стана реалност. Стотици джензита намериха място в листите за изборите, след като станаха видими за партиите по време на антиправителствените протести през декември, когато площадите се изпълниха с млади хора, а политическите формации им обещаха по-широко представителство в листите.

Само при водещите партии младежите са над сто. Реално обаче не може да се говори за голямо подмладяване, защото общо кандидатите за депутати са 4786. Самите джензита пък са около 11% от имащите право на глас.

Още по време на зимните протести мнозина бяха

скептични доколко младите разбират от политика,

някои дори се съмняваха дали са съвсем наясно срещу какво се борят, какво знаят те за бюджет, коалиции и какво си представят да се случи след като падне правителството. Други пък бързаха изборите да са колкото се може по-скоро, за да не изтърват протестната вълна, и обещаваха на младите протестъри избираеми места в листите, за да привлекат вота им. Така или иначе, конституцията позволява за депутат да се кандидатира всеки български гражданин, навършил 21 години. Границите на поколенията пък са малко спорни, но джензита обикновено се считат родените между 1997 и 2012 г. Така най-възрастните в листите са на 29 г., а най-млади са родените в началото на 2005 г.

“24 часа” се обърна към шестте водещи формации според последните социологически проучвания за информация колко са младежите в листите им и с какво образование и професия са. От тези, които отговориха на запитването ни,

с “най джензи” листи са ГЕРБ

- над 50 са при тях ненавършилите 30 години. От тях 18 са студенти. Общо 85 души са на до 35 г. Един от тях - Георги Кръстев от Русе, е дори настоящ депутат. Той привършва третия си депутатски мандат. Роден е на 15 декември 1999 г. и стана народен представител за първи път през април 2023 г. още като студент. През 2024 г. се дипломира като юрист от Русенския университет “Ангел Кънчев”, а на трибуната в парламента прави впечатление, че става все по-уверен.

Най-младите са трима студенти, родени през 2005 г.

Единият е Константин Станев, който учи дентална медицина и е кандидат от София. Пресиян Кисьов следва право във Велико Търново, но е в старозагорската листа. В града под липите

работи като оперен певец и гради кариера като музикант под псевдонима Pressi Kiss,

като през 2024 г. е издал и албум.

Оперният певеч Пресиян Кисьов е в листата на ГЕРБ в Стара Загора. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА КИСЬОВ

Марк Кюркчиев пък е от Кюстендил и учи предприемачество в УНСС, където е приет заради добрия си резултат в националното състезание “Най-добра бизнес идея”.

Специалностите на младежите са най-разнообразни: политически науки, бизнес администрация и информатика, архитектура... Николай Петров например учи финанси в академията в Свищов, иначе понастоящем е общински съветник в Николаево и се занимава с частен бизнес. А сега е кандидат в Стара Загора.

Трима от общо осем кандидати на ГЕРБ в Габрово са джензи: Михаил Митов, Максим Садинов (общински съветник) и 27-годишната Кристияна Кръстева-Петкова - майка, логопед в Дряново и председател на местната младежка структура на партията.

ГЕРБ имат дори кмет джензи - 28-годишния Хасан Хасанов, на село Генерал Колево, който е и най-младият във варненската им листа.

Хасан Хасанов, на 28 г., има и при ПП. Той е юрист с фокус върху институционалното развитие и европейските политики. Работи като правен консултант на международни технологични компании. Иска в листите да вижда млади и модерни хора с напредничаво мислене.

Петима младежи се открояват при “Продължаваме промяната” - все

имена от декемврийските протести

Сред тях е Малена Малчева - кандидат в София и Бургас. Тя е на 22 г. и беше един от водещите на протестите в столицата. Студент е по право в трети курс в УНСС, отделно работи в сферата на застраховането. Малчева е и съпредседател на младежката организация на ПП от октомври 2025 г.

Александър Иванов пък е студент по право в Софийския университет. Той е сред учредителите на Обединение “Студенти против мафията”, което също беше част от протестите.

Петър Танев е на 25 г. и работи по теми, свързани с външната политика, отбраната, индустрията, дигиталното регулиране, върховенството на закона в Европейския парламент. Роден е у нас, но израснал между България и Русия.

Участвал е в протести срещу режима на Путин,

заради което е бил обект на политическо преследване.

Онур Даил Мустафа е магистър-инженер по машинно инженерство с опит в Австрия, Белгия и България. Работил е по мащабни проекти в сферата на енергийната ефективност, сградните инсталации и устойчивите технологии.

Анна Бодакова е новото лице на “Да, България”, досега е била сътрудник на депутатите им в парламента. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

С шестима младежи се похвалиха от ДБ. 23-годишната Анна Бодакова е кандидат в София, бакалавър е по социология от Софийския университет. През последните 3 г. е сътрудник на депутатите от “Да, България”. Има опит и в общинското предприятие “Туризъм”, освен това е лектор в академия SmartScroll по темата на онлайн безопасността на децата. Част е от изпълнителния съвет на младежката организация на ДаБг.

В организацията е и Петьо Ваков - програмист, на 28 г., и също кандидат в София. Сред приоритетите му са стимули за стартиращи бизнеси, за подкрепа на иновации и за програми, които свързват образованието с реалния пазар на труда, създаване на индустриални зони и др.

Двама са младежите на ДБ във варненската листа. Едната е Илина Минкова, която работи като агроном в семейната фирма и се занимава със

стоков контрол при износ на зърно

В листата в морската ни столица е и Беркай Чокджан, завършил международна бизнес администрация в Нидерландия. Бил е академичен асистент и в международни холдинги в сферата на стратегическото управление, а сега организира благотворителни инициативи и социални кампании.

Жеко Георгиев е роден в Стара Загора, студент е по икономика и финанси на френски език в СУ. Участва в студентски инициативи, свързани с международните отношения, външната политика и запознаването на студентите с чуждестранния дипломатически корпус.

Като бивш член на СИК софтуерният инженер Кристин Кирков е добре запознат с изборния процес. Роден е в Левски и е кандидат в Плевен. Днес той живее в столицата, учи информатика в НБУ и вече три години работи в IT сектора.

В ДСБ пък се гордеят с Моника Ангелова. 29-годишната юристка е родом от Перник и е съдружник в адвокатско дружество. Тя е нещатен сътрудник на Людмила Илиева в отиващия си парламент.

29-годишната Моника Ангелова е кандидат от ДСБ. Снимка: Фейсбук

Ясна тенденция към подмладяване

се вижда и при БСП не само заради младия лидер Крум Зарков. Левицата е включила над 40 души под 29 години в повече от 25 избирателни района, има и още над 40 кандидати на възраст до 35 г. Най-много са младежите в София (12), Пловдив-област (4), Варна и Разград (по трима).

Сериозно обновление има в БСП, които имат в листите си над 40 джензита и още толкова до 35 г., включително младежкият лидер Габриел Вълков. Снимка: Фейсбук

Повечето леви млади са висшисти или студенти в различни направления - икономика, информационни технологии, инженерство, педагогика, право и ветеринарна медицина. Има работещи в частния и публичния сектор, предприемачи, ангажирани в културата и обществения живот, някои са и с опит в местната власт или партийни структури.

Трима студенти на по 21 г. са най-малките в листите на социалистите. Това са Гергана Милева (Хасково), която учи право, Митко Давидков (София), който следва международни отношения в УНСС, и Красимир Илчев (Сливен).