Кръводарителска акция на ВМА събра десетки доброволци на Цветница

В светлия ден на Цветница – празник на вярата и надеждата, десетки хора избраха да превърнат празника в истински акт на доброта.

Общо 38 души прекрачиха прага на храма „Рождество Христово" в ж.к. Младост 3 не само, за да запалят свещ и да вземат върбова клонка за здраве, но и за да дарят нещо много по-ценно – шанс за живот, съобщиха от ВМА.

Някои от тях го направиха за първи път – с притеснение, но и с решителност. Други се върнаха отново, защото вече знаят какво означава да помогнеш. Имаше родители, които доведоха децата си, за да им покажат как изглежда добрият пример. Имаше и пораснали деца, които застанаха рамо до рамо с родителите си, за да продължат тази традиция на съпричастност.

Кръводарителската акция „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!", организирана от Военномедицинска академия (ВМА), отново показа, че доброто има лице.

В ден, посветен на надеждата, тези 38 души избраха да я дадат на някого другиго. Те доказаха, че съпричастността и солидарността остават най-силната връзка в обществото.

Благодарим на всеки, който избра да бъде част от тази добрина.