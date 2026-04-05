Енергийни напитки за столичните РИК-ове, хранят ги със сандвичи и салати за 28 хил.

Сандвичи, салати, безалкохолни, енергийни напитки и кафе. Всичко това ще бъде осигурено за членовете и сътрудниците на трите софийски РИК-а. За целта столичната областна администрация дава до 27,8 хил. евро без ДДС, става ясно от пусната обществена поръчка.

Храната, както и безалкохолните напитки са предвидени за времето, в което 53-мата членове на 23-и, 24-и и 25-и РИК ще приемат и обработват протоколите и останалите изборни книжа от секциите след вота на 19 април. В нощта на изборите членовете на 23-и и 25-и РИК ще отчитат резултатите от вота в “Арена София”, а на 24-и в “Асикс Арена” (бившата зала “Фестивална”). Там трябва да бъдат доставени и повечето хранителни продукти, като там ще пристигат и представителите на над 1600-те СИК от цялата столица.

Общо 4000 половинлитрови бутилки с вода ще бъдат осигурени за ангажираните с приемането на книжата в нощта на изборите. Също и 5 вида газирани напитки - 480 бутилки кока-кола със захар и 240 без, още толкова фанта портокал, тоник и газирана вода или еквивалентни напитки. Задължително е те да са със срок на годност поне 1 г. По 360 кенчета енергийни напитки със и без захар също ще могат да пият работещите в нощта на вота.

6 кафе машини ще бъдат взети под наем за членовете на трите районни комисии. За тях ще са осигурени 1000 кафе капсули. Отделно ще разполагат и с 500 пакетчета 3 в 1, 100 кутии чай - по 40 билков и плодов, и 20 - черен. За топлите напитки ще има и 5000 пакетчета захар, 2000 - суха сметана, 1000 - мед, 5000 картонени чашки и 3000 бъркалки.

Докато работят, членовете на РИК ще могат да избират и между 2 вида сандвичи - с шунка, кашкавал и айсберг в бял хляб или вегетариански в пълнозърнест. От тези с месо трябва да бъдат доставени 1300, а от останалите - 700 бр. Изискването е да бъдат индивидуално опаковани. За ядене ще има и 380 бр. сезонна салата - в хартиена кутия, с вилица, сол и олио. Храната ще бъде доставена в двете зали към 20 ч в деня на вота и към 11 ч на следващата сутрин.

Ще има и различни снаксове, сред които 1200 бр. шоколад - млечен, натурален и с ядки, 1000 протеинови барчета и 1000 тунквани вафли. 2 вида плод - банани и ябълки, по 1000 броя.

4 фирми са подали документи. Най-ниската оферта е за около 14 хил. евро (17 хил. с ДДС), а най-високата: 19,9 хил. евро ( ок. 24 хил. с ДДС).

Други 63 хил. евро без ДДС дават от областната управа за разпечатване на книжа и материали за РИК и СИК в столицата. Сред тях са брошурите с методическите указания на ЦИК как се гласува с хартиена бюлетина и с машина, таблата с имената и номерата на кандидат-депутатите по листи и др.