Ревнивият убиец Никола с бонус от Темида - ще лежи 20 г. вместо до живот, можел да се превъзпита

Преди да извади ножа, Райчев се опитал и да блъсне с колата съперника си и жената, която обичал

Изкрещял: "Аз съм психопат!" след намушкването, после избягал и се укрил

“Той го наръга, наръга го!”, крещяла ужасена Дарина Бързакова от Пазарджик, когато вечерта на 29 септември 2023 г. влюбеният в нея Никола Райчев, тогава на 18 години, нанесъл на новия ѝ приятел Ангел Здравков две рани с кухненски нож. Едното нараняване било в бедрото, но второто - ниско долу в корема. Ангел паднал и около него бързо се образува локва кръв. Дарина отчаяно го молела да се държи, защото е млад човек и ще се справи. Събрали се хора, била извикана Спешна помощ и медиците дошли след 12 минути, но раненият вече бил в безсъзнание. Починал в линейката. След намушкването Никола Райчев изкрещял: “Аз съм психопат!” и побягнал.

Той получи доживотен затвор от окръжния съд в Пазарджик, обжалва и преди дни апелативните магистрати в Пловдив намалиха присъдата му на 20 години затвор с мотива, че като много млад човек може да се превъзпита и без да лежи до живот в затвора. „Оценихте живота на детето ми на 20 години!!! Мръсни, продажни съдии. Как спите вие? Как дишате?”, избухна майката на убитото момче Михаела Здравкова след този съдебен акт.

Никола Райчев и Дарина Бързакова се запознали чрез общи приятели през пролетта на 2023 г. Първоначално не били близки, но след един купон имали интимен контакт, което за Дарина не било обещание за сериозна връзка.

Никола обаче се влюбил, обяснявал ѝ, че е перфектният мъж за нея,

че всичките ѝ бивши приятели са смешници, че ще ги изтрепе, че не го е страх от нищо и му е все тая дали ще лежи в затвора, или ще умре. Бомбардирал я със съобщения, сред които била и заплахата: “Ще ви избия за секунди всички с голи ръце. Ако спиш с друг, освен с мен, дано хванеш СПИН. Амин.” Дарина не му давала никакви надежди, дори на едно негово “Обичам те” отговорила с “Бегай”.

Междувременно тя започнала да излиза с Ангел Здравков, когото всички определяли като слънчево и усмихнато момче. На 28 септември 2023 г. Дарина попаднала в обща компания с Никола в пицария

и му казала, че се среща с друго момче

После се видяла с Ангел и му споделила, че друг младеж е влюбен в нея, но тя не иска да са заедно.

Около 18,05 часа на следващия ден Ангел ѝ се обадил да слезе пред блока си, за да се видят. Тя взела кучето си и започнали да се разхождат из квартала. В това време Никола обикалял района с колата си и ги видял. Заснел ги, Дарина също го забелязала и обяснила на Ангел, че това е момчето, за което му говорела предната вечер. Никола започнал да форсира двигателя на автомобил си и се опитал да ги блъсне, но те се укрили между спрели коли.

После двамата заедно се върнали към блока ѝ и Никола ги последвал. Взел ножа, който носел със себе си, и тръгнал към тях, крещейки на Дарина:

С такива смешници ли ходиш?” и “Ще ви изтрепя!”

Тя застанала между двамата младежи в опит да предпази приятеля си, който казала на Никола: “Остави този нож!” Нападателят обаче избутал Дарина, Ангел побягнал, но Никола го последвал с насочения нож. Съседка видяла това и започнала да крещи: “Не, не!”, но Никола настигнал съперника си и го пробол първо в дясното бедро, а след това и в корема. Близките на убития Ангел протестираха пред Съдебната палата в Пловдив с настояване за справедлива присъда.

После избягал, изоставил колата си край село Мокрище, като свалил номерата ѝ и изхвърлил ножа. Отишъл заедно с баща си в Гълъбово, който го изгонил, като разбрал какво е направил, после при брат си в София и се предал на Централна гара на 30 септември 2023 г. Преди това записал клип, на който казва със смях: “Вие килъра от Запад познавате ли го?”

За да произнесе доживотна присъда, мнозинството от състава на Окръжния съд в Пазарджик приема, че става дума за умишлено убийство, а смъртта на Ангел Здравков е била мъчителна. На това мнение са и пловдивските апелативни магистрати. “Подсъдимият е дошъл

с изваден нож, без да го крие, обявил е ясно намерението си пред Бързакова и Здравков - да убива,

и го е изпълнил”, е записано в решението на втората инстанция. Подробно е изследван и механизмът на фаталния край. “Смъртта на пострадалия Ангел Здравков е била мъчителна в нейния чисто човешки аспект, тъй като видно от заключението, макар и за няколко минути, той е

изпитвал болки и е съзнавал неизбежния си край

При него няма черепно-мозъчна травма, при която той да е бил лишен от възможност да осъзнава ситуацията – напротив, при него е налице едно прободно-порезно нараняване с масивно външно кървене и прогресивно влошаване на общото му състояние, а пострадалият е млад и здрав мъж, което състояние и случващото се с него води до ужас от настъпването на смъртта. До изпадането му в безсъзнание той е изпитвал тежки предсмъртни мъки”, се казва още в съдебния акт.

Различно е обаче схващането на втората инстанция за справедливия размер на наказанието. “По делото е неоспоримо това, че подсъдимият е с чисто съдебно минало, млад човек на възраст малко над границата на пълнолетието, частично е признал стореното, оказал съдействие и изразявал съжаление за случая. Несподелими в случая са доводите на мнозинството от първия съд, че изразеното от подсъдимия съжаление е само формално, доколкото датира изначално още от времето на привличането му на подготвителната фаза. Не могат да бъдат споделени и аргументите на мнозинството, че действията на подсъдимия по изготвяне на видеоклипове преди предаваното му на полицейските органи елиминира изразеното съжаление за стореното, доколкото вещите лица от съдебно-психиатричната и психологическа експертиза са обяснили, че това е метод за справяне с комплицираната ситуация”, аргументира решението си съставът. И обяснява, че за Никола Райчев по-подходящото наказание е 20 години затвор, защото няма данни, че той не може да бъде превъзпитан и по тази причина да следва

да бъде изолиран от обществото до края на живота си

“Каквото и да е, само не доживотен затвор”, каза пред Апелативния съд в Пловдив Никола Райчев. Ще може да поиска по-леко наказание и от ВКС, който ще трябва да разгледа казуса.

Дарина Бързакова не е единствената жена, преследвана от него. Предишната му приятелка Пламена също била обект на ревността му и в един момент той ѝ посегнал. Психолозите обясняват това му поведение с раздялата на родителите му и желанието му като компенсация да създаде връзка, в която да компенсира своите емоционални дефицити. С времето този стремеж прераснал в ревност и желание за притежание.