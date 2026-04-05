Обзавеждат модерно ремонтирания дом за възрастни хора в Пловдив

Близо 200 души ще се върнат в напълно нова сграда след обновлението за 14 млн. лв.

След старта на ремонта в дома за възрастни хора в Пловдив в края на юни м.г., за който тогава специално пристигна министърът на правосъдието Георги Георгиев, Общината вече е обявила обществена поръчка за неговото обзавеждане. Инвестицията е на стойност около 675 хил. евро без ДДС, като оферти могат да се подават до 4 май.

Обновяването на дома "Свети Василий Велики" включва саниране, ремонт на покрива, подмяна на ВиК инсталацията, облицовките и подовите настилки, както и изграждане на нови рампи за инвалидни колички. Стойността на ремонта е 14 млн. лв., осигурени по Плана за възстановяване. Макар първоначалният срок за изпълнение да е две години, очакванията са дейностите да приключат още през тази година.

Сградата не е била основно ремонтирана повече от 40 години. Тя е вторият по големина общински дом за възрастни хора в България и към момента в нея живеят около 200 души. В момента обитателите са временно настанени в бившата Белодробна болница, като след приключване на ремонта ще се върнат в напълно обновената сграда.

За жилищната част са предвидени близо 200 легла, включително 32 медицински, над 130 гардероба, почти 200 нощни шкафчета и телевизори. Стаите ще бъдат оборудвани още с бюра, столове и кухненски модули. Ще бъдат осигурени и електроуреди като перални, фурни, съдомиялни и хладилници.

В общите пространства ще има нови маси, дивани, кресла и библиотечни модули, както и техника за социални дейности - компютри, телевизори и зали за тихи игри. Столовата ще разполага с близо 200 места, а кухнята ще бъде оборудвана с професионална техника, включително индустриални печки, хладилни съоръжения и специализирани машини за обработка на храна.

Предвиждат се също кушетки, специализирано оборудване и обособени помещения за рехабилитация и грижа. Освен това ще бъде внедрено видеонаблюдение и система за повикване във всяка стая.