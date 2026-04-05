ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Живи цветя, дървета и пеперуди усмихнаха търновци на Цветница

Дима Максимова

[email protected]

2208
Снимки: Община Велико Търново

На Цветница старата столица се превърна в  градина под небето.  Артисти на дефилираха на кокили по главната улица, предрешени като живи цветя, пеперуди и вековни дървена. Водеше ги Пролетта, с цигулка в ръка. В големия парад на пролетта се включиха много семейства с деца и млади хора.

Много емоции и настроение на днешния празник имаше и в парк "Марно поле" - с игри, анимация, забавления и изненади за деца и родители, както и базар за цветя и занаяти. Всички именици бяха изненадани с подарък от Община Велико Търново - живо цвете. 

В общоградския празник имаше и щипка доброта и благородни каузи - Фондация "Искам бебе" продаваха книги на специален щанд в парка, за да подпомогнат със средства търновско семейство за инвитро процедури.

Снимки: Община Велико Търново
Снимки: Община Велико Търново
Снимки: Община Велико Търново

Четете още

Още от Регионални

Живот до 120 г.? Да, с хапче за дълголетие! (Видео)