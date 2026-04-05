1150 евро събраха на Великденски базар за лечение на момче с левкемия в Горна Оряховица

Дима Максимова

[email protected]

3788
Женско благотворително дружество организира благотворителен базар в двора на храма "Св. Три светители" Снимка: Организатори

За поредна година на Цветница дамите от Женско благотворително дружество „Св. Мина" организираха базар с кауза. Тази година средствата са за лечението на 7-годишния Никола Яламов от Велико Търново, който се бори с левкемия. Детето преминава през лечение с цел постигане на дълбока ремисия, след което предстои трансплантация на костен мозък. Бащата е единственият възможен донор и вече преминава необходимите изследвания за съвместимост. Успешното провеждане на трансплантацията е ключовият шанс за възстановяване, като паралелно с това семейството се нуждае от подкрепа за покриване на съпътстващите разходи по време на престоя в чужбина.

На щандовете на базара в двора на храм „Св. Три Светители" се предлагаха великденски сладки, декорации, красиви плетени играчки, свещи, ароматни сапуни и др. Част от предлаганите асортименти бяха изработени от дамите от ЖБД „Св. Мина". Останалите дариха децата от ДГ „Щастливо детство" и „Здравец" от Горна Оряховица, Габриела Гагова, Радостина Петкова, Йоана Цвяткова, Рени Георгиева. На всички тях, дамите от дружеството изразяват своята благодарност. Благодарност и за дарителя, пожелал анонимност, който подпомогна каузата за лечението на 7-годишният Никола със 170 евро.

На Велика събота дамите от ЖБД „Св. Мина" ще се съберат в храма, за да боядисат яйца, които ще пакетират с козунак и по традиция ще раздадат на миряните в нощна на Възкресение.

 Събраните 1150 евро ще бъдат приведени по сметката за лечението на 7-годишният Никола Яламов.

