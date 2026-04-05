Отстраниха от жп линията катастрофиралия край Трявна локомотив

Локомотивът от железопътния инцидент вчера край спирка Стайновци, община Трявна, е отстранен от линията, а работници извършват реконструкция на железния път, видя репортер на БТА на мястото на инцидента.

Машината вероятно ще бъде използвана за резервни части и е малко вероятно да бъде ремонтирана и отново въведена в експлоатация, посочи заместник-председателят на Управителния съвет на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ) към Министерството на транспорта д-р инж. Бойчо Скробански.

Репортерската проверка показа, че по-голямата част от скалната маса, паднала на железопътното трасе, е отстранена. Част от свлачището обаче все още стои върху подпорната стена. За момента пространството е разчистено приоритетно, за да може четвъртата главна линия на БДЖ да бъде пусната.

Инцидентът стана в 8,05 часа вчера сутринта. Бързият влак №4631 от Русе за Пловдив се удари в активирало се свлачище в междугарието Царева ливада – Трявна. При удара дерайлираха локомотивът и първият вагон на композицията.