Социалните отказаха помощ на дете на украинка, а тя ги осъди

Социалните служби отказаха еднократна помощ на украинка за момичето й, което е във втори клас, а тя заведе дело срещу отказа и го спечели.

През август 2025 г. украинката Г. М., която живее в Благоевград, е подала документи до Дирекция „Социално подпомагане" за отпускане на еднократна помощ за детето си, което е записано във втори клас. Майката и дъщерята са с временна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците и надлежно регистрирани в Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Според Закона за социалните помощи за деца, на семействата, чиито деца са записани в първи клас или са записани или продължават обучението си, във втори, трети и четвърти клас на училище, се отпуска еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година. На 19 август обаче украинката получава отказ с мотив, че членовете на семейството са граждани на друга държава и няма спогодба за изплащане на семейни помощи за деца с Украйна.

Жената завежда дело в Административния съд в Благоевград срещу заповедта, а магистратите са категорични, че чужденците с предоставена временна закрила имат право на такава помощ. Отменят заповедта на дирекция "Социално подпомагане" и връщат преписката за ново произнасяне, като решението е окончателно.