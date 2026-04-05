На 4 и 5 април Стара Загора беше домакин на 15-ия турнир по минифутбол за Купата на МГЕРБ. В оспорвана и динамична надпревара се включиха 15 отбора, демонстрирайки високо спортно майсторство и феърплей.

Спортният празник беше открит от водача на листата на ГЕРБ – СДС в Старозагорски район Красимир Вълчев, който не само поздрави участниците, но и самият той облече екипа на тима на ТЕЦ 2 с № 15. Със завидна физическа подготовка бившият министър на образованието и науката поведе съотборниците си към категорична победа със 7:0 срещу отбора на „Стари таланти", разписвайки се с впечатляващ хеттрик.

Финалът на турнира бе белязан от вълнуваща церемония по награждаване. Кандидатите за народни представители от ГЕРБ – СДС Даниел Петков и Николай Николов връчиха отличията на най-добрите в състезанието.

Купата грабнаха футболистите от „Фреш фрут", следвани от тима на „Национал", които заеха почетната втора позиция. Третото място заслужи отборът на SGL FC, а четворката допълниха играчите на „Арес". Турнирът отличи и най-добрите индивидуални постижения. Голмайстор стана Стоян Тодоров (отбор „Фреш фрут") с актив от 10 гола, а най-добър вратар – Димитър Александров, който впечатли с решителни намеси под рамката.

