Фасадата на сградата на БТА е осветена в зелено по повод Цветница

Сградата на БТА

Фасадата на сградата на Българската телеграфна агенция (БТА) е осветена в зелено по повод пролетния празник Цветница (Връбница), посветен на тържественото посрещане на Иисус Христос в Ерусалим с маслинови и лаврови клонки. Празникът е последният преди Великден.

На официални и традиционни български празници, на знакови дати и събития, както и на празници на организации, в които България членува, фасадата на сградата на БТА се осветява в подходящи за съответния празник или ден цветове и форми. За първи път сградата на БТА беше осветена на 16 февруари 2025 г., когато агенцията отбеляза своята 127-ма годишнина.

На 1 март, когато отбелязваме Баба Марта, фасадата на БТА беше осветена в бяло и червено.

На 3 март по случай националния празник на страната, сградата на БТА беше осветена в цветовете на българския трибагреник.

По повод Първа пролет фасадата на сградата на БТА отново бе осветена в зелено.

