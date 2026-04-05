Полицаи отидоха на сигнал за пребит и обран пловдивчанин, синът му ги нападна и удари единия

Антон Петров забранявал на баща си да се качва в линейката, псувал и крещял по униформените

В крайна сметка се оказало, че дори няма извършено престъпление

За да отговаря по обвинение, че е причинил телесна повреда на униформен полицай, пред Районния съд в Пловдив се изправи 50-годишният Антон Петров от кв. "Кючук Париж". Мъжът не признава вина и делото срещу него се гледа по общия ред, като в последното заседание бяха разпитани раненият служител на реда Иван Коюшки и няколко негови колеги.

Ситуацията се разиграла на 2 февруари м.г. Полицаи били изпратени на ул. "Благовец" по сигнал за пребит и обран мъж. Пострадалият Стоян Петров имал кървяща рана на главата и му липсвали около 200 лв. Мъжът живеел в приземния етаж на кооперацията и казал, че е бил нападнат. Обяснил още, че по-рано се бил събрал със сина му и трети мъж, пили много алкохол, но в един момент другите двама си тръгнали.

Тъй като синът живеел в същата кооперация, но на последния етаж, двама полицаи се качили, за да го потърсят и да чуят какво има да разкаже. Иван Коюшки останал при пострадалия, но чул викове и крясъци и решил също да се качи, за да провери какво се случва. "Заварих господина на стълбите с колегите, като чувах, че ги обижда. Казваше им: "Няма да слезна, кви сте вие, защо сте тука". Те му обясниха, че баща му е пострадал и чакаме линейка. Казахме, че трябва да бъде разпитан, защото човекът губи съзнание, има рана на главата с кръвотечение и не е много контактен, но той отказа", разказа полицаят пред съда. Макар че многократно молели Антон Петров да слезе, той продължил да отказва и да псува, което принудило служителите да изпозлват "други методи" и да го принудят.

Слизайки по стълбите той се държал агресивно и блъскал. Щом видял баща си пък насочил неприемливото си поведение към него и се развикал, че нямало да се качва в линейката. Хванал го за ръкава и започнал да го дърпа, при което обаче пострадалият мъж залитнал и за да не падне върху печката, Коюшки го хванал, след което синът го ударил в лицето. По делото е установено, че полицаят е получил лека телесна повреда, изразяваща се в охлузване и кръвонасядане на горната устна. Полицаите използвали тейзър и му сложили белезниците, а баща му в крайна сметка бил откаран в болница.

След като ситуацията се поуспокоила станало ясно, че в случая дори няма грабеж и побой. Стоян Петров намерил парите си в другия джоб на панталона, а раната на главата му била от падане. "Искахме просто да разговаряме, не да го обвиняваме, за да се установи истината. Според мен алкохола беше противопоказен", каза пострадалият служител на реда.

Делото срещу Антон Петров продължава.