Газова бутилка се взриви в Карловско, 73-годишна е с изгаряния

73-годишна е получила изгаряния при инцидент в карловското село Дъбене, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

В 17,09 ч. в Регионалната дирекция е получен сигнал за пожар, предизвикан от взрив на газова бутилка. На място е бил изпратен един автомобил от службата в Карлово, който успял да ликвидира произшествието.

В 22,12 ч. пък е подаден сигнал за дим, излизащ от къща в Пловдив. Пожарът е угасен с 2 автомобила от Втора служба. Пострадал е 33-годишен служител на МВР, който вдишал дим.