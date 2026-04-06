На Цветница митрополит Киприан стана почетен гражданин на Мъглиж

На големия християнски празник Вход Господен в Йерусалим, по-известен като Цветница, Старозагорският митрополит Киприан възглави св. Божествена Златоустова литургия в катедралния храм "Св. Николай" в Стара Загора. След службата той присъства на тържественото заседание на общинския съвет на Мъглиж, където беше удостоен със званието „Почетен гражданин на Мъглиж", съобщиха от митрополията.

Отличието му беше връчено от кмета на общината д-р Душо Гавазов. "Днешният ден е символ на единство, вяра и признателност към личностите, които допринасят за развитието на местната общност. Старозагорският митрополит Киприан е духовен водач с принос както към Българската православна църква, така и към обществения живот в региона. Благодарение на него се реставрираха две от светините на града ни - Мъглижкият манастир "Св. Николай" и църквата "Св. Димитър". Предстои да бъдат реновирани и останалите храмове в общината ни. Това е българщината! Това е достойното поведение, което трябва да следваме и към което да се стремим", заяви на церемонията градоначалникът.

"С дълбоко смирение и искрена признателност приемам решението на общинския съвет на град Мъглиж да ме удостои със званието "Почетен гражданин". За мен това отличие не е лична заслуга, а свидетелство за живото присъствие на Божията благодат сред всички нас, които с вяра, надежда и любов се трудим за доброто на Църквата и нашето прекрасно общество. Благодаря на администрацията и лично на кмета д-р Душо Гавазов за партньорството ни, което се надявам да продължава така успешно и занапред", каза в словото си архиереят.

След церемонията владиката отслужи молебен за здраве и благоденствие на община Мъглиж, която на Цветница отбеляза своя празник.