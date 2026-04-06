13 ранени в 11 катастрофи за денонощие

При катастрофи в България през изминалото денонощие са ранени 13 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 11.

В София са регистрирани 25 леки произшествия и едно тежко. Пострадал е един човек.

От началото на месеца са станали 59 произшествия с 65 ранени и един загинал. От началото на годината катастрофите са 1294, загинали са 90, а ранени – 1604. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. - 89, са отчетени с един повече загинали участници в движението по пътищата.