1 загинал, 4-ма ранени при 49 пожара в страната за денонощие

Един е загинал, а четирима са ранени при пожари в България през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. В страната са потушени общо 49 пожара, информира БТА.

При пожар в апартамент в Плевен е загинал мъж на 88 години. При пожар в къща в Свищов е пострадала жена на 89 години, която е вдишала дим. При друг случай, в офис на автокъща в Сливен е пострадал мъж на 39 години. След взрив на газова бутилка с последвал пожар в село Дъбене, област Пловдив е ранена жена на 73 години.

Пожарните екипи са реагирали на 78 сигнала за произшествия в страната.

С материални щети са възникнали 18 пожара, от които 11 - в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 31 пожара.

Извършени са 22 спасителни дейности и помощни операции. От тях две са били при катастрофи, а 19 - при оказване на техническа помощ.

За изминалото денонощие в пожарната са получили и седем лъжливи повиквания.