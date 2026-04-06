Още 20 метра и влакът, който дерайлира край Трявна, е щял да падне в пропаст

Ако машинистите, които караха влака, дерайлирал между Царева ливада и Трявна в събота сутринта, не бяха реагирали навреме, след още 20 метра влакът е щял да падне в пропаст. Това разказаха самите машинисти в репортаж в предаването "Тази сутрин" на Би Ти Ви.

В събота сутринта скали се срутиха пред бързия влак Русе – Пловдив, след което локомотивът дерайлира, а трима пътници бяха ранени. Работата по изтеглянето на локомотива и възстановяването на железопътната линия продължи до около 18:30 ч. вчера. Локомотивът, който дерайлира, беше изтеглен до гара Трявна и най-вероятно няма да бъде възстановяван, а ще бъде използван за части.

Тримата ранени пътници, които бяха откарани в Габровската болница, са освободени за домашно лечение, а останалите пътуващи бяха извозени до дестинациите си. Героите на инцидента са двамата машинисти, благодарение на които не се стигна до по-тежки последствия.

„В дясна крива, веднага след завоя, видяхме паднала скална маса. Веднага реагирахме с каквото зависи от нас, задържахме влака и успяхме. Живи и здрави сме, само локомотивът дерайлира", разказаха машинистите пред bTV. Те допълниха, че ако не бяха предприели незабавни действия, след 20 метра следва пропаст и последиците щяха да бъдат трагични.

Кметът на Трявна Денчо Минев коментира, че институциите са реагирали адекватно в кризисната ситуация и благодарение на бързата координация между пожарна безопасност, НКЖ и спешна помощ са предприети необходимите мерки.

„Благословията е, че няма жертви. В тази ситуация всички институции реагираха бързо и адекватно. Осигурен е екип на бърза помощ. Героите са двамата машинисти, които успяха да реагират, за да няма жертви, а само леко пострадали. Тази линия е ключова за Трявна и Габрово. Хората я използват за пътуване до своята месторабота. Следва да се направи анализ по превенция. Остава въпросът да се направи обход на цялото трасе и да се вземат превантивни мерки", заяви кметът.