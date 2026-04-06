ГЕРБ има много какво да покаже. Ще показва и занапред. Вярвам в трезвата преценка на избирателите, които неведнъж са давали доверие, водени от емоции и неведнъж са оставали разочаровани. Избирателите виждат, че докато опонентите ни говорят, ние от ГЕРБ работим. България е преобразена.
Това пише в своя фейсбук публикация Николай Нанков от ГЕРБ.
Ето пълния текст:
Преобразена е и община Угърчин, където благодарение на управленията на ГЕРБ и - разбира се, на компетентната администрация и енергичен кмет Станимир Петков, подменихме водопроводи, ремонтирахмепътища и улици.
Изградихме пречиствателна станция за отпадъчни води, видеонаблюдение в селата, СТЕМ центровете в училищата получиха ново обзавеждане, читалищата са ремонтирани.
В ход е реконструкцията на Дома за стари хора, а за децата монтирахме нови съоръжения за игра.
В Кирчево е гордост ремонтираната спортна залата по борба.
Да не забравяме и трите игрища за минифутбол в общината.
Фитнесите в Угърчин и Лесидрен са нова придобивка за младите.
Помислено е и за река Каменица - тя е с изградени подпорни стени, почистено е и коритото й.
Имаме още много работа и жителите на община Угърчин и Ловешка област го знаят. Изискват го от нас, защото са се уверили през годините, че каквото обещае ГЕРБ - то винаги се изпълнява.
Гласувайте за ГЕРБ-СДС с номер 15.