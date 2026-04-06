Взеха колата на 29-годишен, хванат с 2.50 промила алкохол зад волана

Петима са дали положителни проби при проверки край Велико Търново на Лазаровден и Цветница

Двама водачи, употребили алкохол установиха служители на РУ – В. Търново и Павликени. Тази нощ в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 29-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,50 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Автомобилът е иззет. Започнато е бързо производство.

Същата нощ в Павликени е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 56-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,63 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.

Трима водачи, употребили алкохол, установиха служители на РУ – Стражица и Павликени. В петък вечерта в с. Кесарево е извършена проверка на мотофреза, управлявана от 49-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 2,32 промила. Той е дал кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. В неделя около 03,30 ч. в Стражица е извършена проверка на товарен автомобил, управляван от 43-годишна местна жителка. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,53 промила. Тя също е дала кръвна проба за химичен анализ. Задържана е за срок до 24 часа по ЗМВР. По двата случая са образувани преписки. В събота вечерта в Павликени е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 23-годишен от с. Недан. При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 0,61 промила, като същият вече е бил осъждан за същото деяние. Отказал е кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.