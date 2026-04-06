18-годишен без книжка бръмчи с мотор в Ново село, спретна си гонка с полицаи

Неправоспособен водач на нерегистриран мотоциклет, опитал да осуети полицейска проверка, съобщи полицията във Велико Търново. В петък вечерта в с. Ново село служители на Пътна полиция предприели проверка на мотоциклет, без поставена регистрационна табела. Водачът не реагирал на подадения светлинен и звуков сигнал, ускорил скоростта и напуснал мястото. Полицаите го подгонили и успели да го спрат.

Установено е, че на мотоциклета бил 18-годишен неправоспособен от същото село. В хода на проверката е изяснено, че превозното средство не е регистрирано по установения ред. По случая е започнато бързо производство.