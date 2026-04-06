Горски, военни, пожарникари залесяват 3000 фиданки на мястото на изгоряла гора .

Горски служители, военни, пожарникари и доброволци ще залесят 3000 фиданки на мястото на изгоряла гора в Пирин. В Седмицата на гората те ще дадат нов живот на гората в Пирин, която опустошителният пожар през лятото унищожи.

В сряда ще се даде старт на кампанията със залесяване на първите 5 декара над с. Илинденци. "Горски служители, пожарникари, военни и доброволци – заедно се борихме с огнената стихия и сега пак ще бъдем заедно – в залесяването", съобщиха от Югозападното държавно предприятие. Осигурени са фиданки от зимен дъб, благун и горскоплодни.