15 души дариха кръв в търновски храм на Цветница

15 души дариха кръв на Цветница в изнесения пункт в неделното училище на храма „Свети Николай" във Велико Търново.

Кампанията „Запалете свещичка, дарете живот" по традиция се провежда всяка година на светлия християнски празник и се организира от Отделението по трансфузионна хематология и емблематичната църква „Свети Николай", припомнят от пресцентъра на областната болница.

Първият кръводарител в празничния ден беше мъж с кръвна група АВ положителна. По този начин само с едно даряване на кръв той ще помогне за спасяването на три човешки живота.

Сред дошлите да запалят свещичка в храма и да дарят кръв бяха и баща и син. Бащата от години е редовен кръводарител, а на празника за първи път с него и синът му дари кръв.

Екипът на единствения кръвен център в областта извършваше на място в неделното училище към храма медицинските прегледи и самото кръвовземане.

Помощта на всеки, който се включи в кампанията, е безценна за пациентите в нужда, както и за лекарите, които се борят за спасяването на човешки животи.

В навечерието на Великден нуждата от достатъчно резервни количества кръв е изключително важна, особено ако по време на празничните дни има пациенти, които се нуждаят от спешно кръвопреливане.

Екипът на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" и Отделението по трансфузионна хематология изказват огромната си признателност и благодарност към всеки, който подкрепя каузата „Кръводаряване"!