Военни унищожиха невзривен боеприпас в село Дъбово

3324
Унищожиха невзривен боеприпас край Стара Загора СНИМКА: МО (Снимката е илюстративна)

Специализиран екип от батальон за защита на силите в Стара Загора, от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада вчера, 5 април, разузна, транспортира и унищожи силно корозирал 76,2 мм кумулативен невъртящ се снаряд с взривател. Боеприпасът е намерен в събота, при извършване на ремонтни дейности в стопанска постройка в село Дъбово, област Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Военнослужещите действаха под ръководството на капитан Иван Панайотов. Обезвреждането на снаряда е извършено на учебен център „Люляк" при спазване на всички мерки за безопасност.

Специализираният екип бе задействан по разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски.

