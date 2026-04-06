Кметът на Пловдив: АПИ спря изграждането на Околовръстния път от "Скобелева майка" до Асеновградско шосе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новото ръководство на АПИ спря работата по изграждането на околовръстния път от "Скобелева майка" до Асеновградско шосе, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.

По думите му миналата седмица от пътната агенция са уведомили изпълнителя на обекта "Трейс груп", че работата се замразява за шест месеца.

"Това означава бавене и безвремие за тази изключително важна отсечка за Пловдив и региона", коментира Димитров. Той се срещал два пъти с ръководството на АПИ, за да започне строителството.

"Продължаваме промяната" искат метро в Пловдив, не желаят околовръстен път", коментира Димитров. Трасето е с дължина близо шест километра.

Неотдавна на съвместен брифинг с предишното ръководство на АПИ местната власт обяви, че до края на 2026 г. се очаква да започне реализирането на проекта за разширение на Околовръстното шосе на Пловдив.

„Околовръстното шосе на Пловдив е проект с национално значение, за който всички институции работят и ще продължат да работят в пълен синхрон", посочи Костадин Димитров.

Той допълни, че това е начинът трафикът от града да бъде изнесен извън Пловдив.

Председателят на УС на АПИ инж. Йордан Вълчев представи проекта за бъдещото Околовръстно шосе на Пловдив.

„Околовръстното шосе на Пловдив ще е с около 25 км дължина. То ще започва от пътен възел „Царацово" на АМ „Тракия", ще минава през съществуващото трасе на Околовръстното, през кръговото на Асеновградско шосе и ще стига до надлез „Скобелева майка", подчерта Вълчев.

По думите му бъдещият път ще е широк 42 м и ще има по две ленти във всяка посока, както и 2 ленти локални еднопосочни платна от всяка страна. Те ще поемат трафика към предприятията от двете страни на трасето. Ограничението на скоростта на Околовръстното, което ще има 8 кръгови кръстовища и естакади, ще е 80 километра в час.

Разширението на Околовръстното ще е разделено на 3 етапа, като първият включва строителството на трасето от пътен възел „Царацово" на АМ „Тракия" до магазин „Джъмбо".

До края на 2026 година се очаква да бъде избран изпълнител и да бъде издадено разрешение за строителството на първия етап.

Изграждането на следващия участък ще започне поне година след началото на първия, заради наличието на защитена територия, която налага да бъде направена оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ – процедура, която отнема време. Вторият етап обхваща отсечката от магазин „Джъмбо" до пътния възел с Пещерско шосе, където ще се построи пълна детелина с локални платна.

Третият етап ще акцентира на изграждането на връзките със селата от Родопската яка и самото Асеновградско шосе. През септември предстои да започне строителството на две двулентови платна от пътен възел „Скобелева майка" до кръговото кръстовище на Асеновградско шосе. Тази отсечка се очаква да облекчи трафика от новото Околовръстно шосе.

Кметът на Община „Родопи" Павел Михайлов подчерта, че проектът е резултат от пълното взаимодействие между общините, бизнеса и държавните институции.

„Това е изключително важен обект за Южен централен район, чиято реализация ще доведе до развитие на целия регион", посочи Михайлов.

Заместник-областният управител инж. Атанас Ташков определи Околовръстно шосе като стратегически обект за Пловдивска област.

„Този път ще облекчи не само движението в Пловдив, като измести директното трасе на Околовръстното, където му е мястото, но и ще отпуши трафика от АМ „Тракия" към Родопите и от АМ „Тракия" към Бургас", отбеляза инж. Атанас Ташков.