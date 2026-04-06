Мъж си поръча фалшиви евро, получи мокри кърпички

Мъж си поръча фалшиви евро по интернет, а получи мокри кърпички.

В края на миналата седмица кюстендилски криминалисти са получили информация за 35-годишен мъж от с. Скриняно, който е направил поръчка по интернет за фалшиви банкноти евро. Поръчителят на пратката е трябвало да плати 220 евро за „стоката" при доставката чрез куриерска фирма и получил пратката. Когато тя била отворена в куриерската фирма в присъствието на поръчителя и поемни лица, се оказало, че съдържа 2 пакета мокри кърпи.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.