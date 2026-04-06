Велислава Делчева: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков по проекта за изменение и допълнение на наредбата за формулата, по която да се изчислява сградната инсталация, публикуван за обществено обсъждане на 13 март 2026 г. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България.

В позицията си омбудсманът подчертава, че основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си. Съгласно чл. 63, ал. 2, т. 2, б. „вв" от наредбата, количеството на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, може да бъде реално измерено.

В тази връзка омбудсманът поддържа многократно заявяваното становище по обсъжданата тема, че ако количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инспирация, може да бъде реално измерено, то логично е всички други варианти за определянето ѝ да отпаднат.

Според Велислава Делчева предложените изменения на практика възпроизвеждат вече спряната от съда формула за изчисляване на топлинната енергия, отдавана от сградната инсталация, като са направени единствено технически уточнения в параметрите.

„Налице е формална промяна, без реално преодоляване на установените проблеми", се посочва в становището.

Делчева обръща внимание, че липсва убедителна обосновка за ключови елементи във формулата, включително за приравняването на коефициентите при различни видове вътрешни отоплителни инсталации, както и за начина на определяне на корекционните стойности. По думите ѝ това поставя под съмнение точността и справедливостта при разпределението на разходите между потребителите.

Омбудсманът подчертава още, че проектът не отчита в достатъчна степен ефекта от мерките за енергийна ефективност върху реалното потребление.

„В този си вид предложенията не гарантират прозрачност и справедливо отчитане на индивидуалното потребление", се казва още в позицията.

Като положителна стъпка се отчита предвиденото задължение за ежемесечно информиране на потребителите за използваните параметри при изчисленията, но според омбудсмана това не компенсира основните слабости на проекта.

В становището се настоява и за промяна в разпоредбите, които дават възможност – но не и задължение – на топлопреносните предприятия да намаляват мощността при подобрена енергийна ефективност на сградите, като тази мярка следва да бъде въведена като задължителна в интерес на гражданите.

В заключение Велислава Делчева подчертава, че промените, макар и належащи, са недостатъчни и не отговарят на очакванията за реална защита на потребителите, включително с оглед на практиката на Съда на Европейския съюз.

