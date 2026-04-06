Полицията обискира магазин в Баланово по сигнал за опрощаване на вересия срещу глас за партия

Служители на РУ Дупница получили информация, че в търговски обект в с. Баланово се раздават хранителни стоки и се опрощават дългове с цел да бъдат склонени лицата да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила в предстоящите избори. Направен е обиск и претърсване в обекта и криминалистите са иззели тетрадка с имена и изписани суми срещу тях.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.

