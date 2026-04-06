16-годишен е със счупен нос при уличен бой в Благоевград

16-годишен младеж е със счупен нос при уличен бой в Благоевград. Сигнал за инцидента е подаден на тел. 112, около 20:45 часа в неделя. Възникнал е скандал между група младежи, който прераснал във физическа саморазправа в района на ул. „Александър Стамболийски" в гр. Благоевград.

Пристигналите на място полицейски служители са установили 16-годишен младеж от Благоевград, който съобщил, че са му нанесени удари с ръце в областта на лицето от 15-годишен негов съгражданин. Пострадалият е получил фрактура на носни костици.

Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.