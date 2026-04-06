ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Емилия Русинова: По мой адрес се разпространяват н...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22612858 www.24chasa.bg

Пожар унищожи част от офис на автокъща в Сливен

Пожар унищожи част от офис на автокъща в Сливен.

Пожар унищожи част от офис на автокъща в Сливен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, информира БТА.

Сигналът за инцидента е подаден вчера в 15:19 ч. в Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен. Огънят е обхванал автокъща на бул. „Бургаско шосе“ в града. Пламъците са загасени от два екипа на пожарната служба. При инцидента са спасени 20 автомобила, документи и един фургон. В резултат на пожара са унищожени около 65 кв. м от офис помещението, както и техника и други вещи.

По първоначални данни причината за пожара е късо съединение в захранващ кабел към офиса.

При пожар през октомври м.г. бяха нанесени щети на една от най-големите автоморги в Сливен. 

Пожар унищожи част от офис на автокъща в Сливен.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

