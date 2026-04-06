Пипнаха дрогиран шофьор, а в дома му откриха канабис и амфетамин

Полицейски служители на РУ-Сандански са задържали 40-годишен мъж от гр. Кресна. Управляваният от него лек автомобил „Мерцедес" е спрян за проверка около 11:05 часа в неделя на ул. „Македония" в гр. Кресна. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на наркотични вещества, която е отчела положителен резултат.

В хода на работата по случая са проверени, обитавани от него жилище и прилежащ двор в гр. Кресна, където на различни места са открити около 0,46 грама канабис, около 14,55 грама амфетамин и електронна везна.

Образувани са досъдебни производства за извършените престъпления. Работата продължава.