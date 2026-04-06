Оставиха в ареста двама мъже, задържани за нелегалната фабрика за цигари в Дупница

Районен съд Дупница определи мярка за неотклонение ,,Задържане под стража", по отношение на двама обвиняеми – Б. М., на 56 г. от София и С.В., на 52 г. от Мездра, арестувани при разкриването на нелегалната фабрика за цигари в Дупница.

Мъжете са обвинени за незаконно държане и разпространение на тютюневи изделия без акцизен бандерол – 206 317 кутии с по 20 къса цигари, като предметът на престъплението е в големи размери. Определението подлежи обжалване и/или протестиране в 3- дневен срок от днес, пред Окръжен съд - Кюстендил.

На настоящия, ранен етап от разследването, съдът счита, че от събраните доказателства може да се изведе обосновано подозрение относно съпричастността на двамата обвиняеми към извършване на вмененото им деяние. Престъплението е тежко по смисъла на НК, законът предвижда наказание „лишаване от свобода" от 2 до 8 години. Съдът счита, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление, предвид вероятността от укриване на доказателства, се казва в мотивите на съдия Ели Скоклева за вземане на най- тежката мярка за неотклонение - „Задържане под стража".

Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил се провежда разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3, вр. ал. 2, пр. 2 от НК. При акция, проведена от ГД „Гранична полиция" на 2 април 2026 г., на територията на гр. Дупница бе разкрита високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол.