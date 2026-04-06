МВР работи по 1042 сигнала за изборни нарушения (Видео)

Областните управители от днес ще получават бюлетините за изборите

"Областните управителите от днес започват да получават предизборните бюлетини", а МВР започва охраната им. За нас е изключително важно българските граждани да упражнят гласа си. Това каза Ваня Нушева, съветник на министър-председателя по въпросите за изборите на брифинга на Координационния съвет за подготовка на изборите. 

Вече има готовност да се публикува и карта за адресите на секциите в чужбина.  

За първи път договора с Информационно обслужване е предвидена клауза за проверка дали телефоните излъчват сигнал. Периодично ще бъде извършвана проверка и ще може да се предоставя информация на РИК и всички да бъдат уверени, че телефоните работят и излъчват в реално време, каза още тя. Припомни, че министерството на електронното управление е изготвило QR кодове за незрящи. 

Създаден е реда за ускорено издаване на лични карти и вече са издадени над 29 хил., каза заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев. 

Сигналите са 1042, като на миналите избори за същия период е имало 179. Производства сега са 308, а преди 58. Бързите досъдебни производства са 307 срещу 53. Задържаните над 130.  

