За 5 години работникът стана два пъти по-скъп

Емилия Русинова: Създава се натиск в точно определен момент, целта е публичното ми дискредитиране

32176
Емилия Русинова

През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране. Подменя се институционалният ред и целта очевидно не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент. Това посочва ръководителя на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова в своя позиция, изпратена до медиите. 

Ето какво гласи цялата позиция на градската прокурорка: 

През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране.

Заявявам, че няма да участвам в този сценарий, в който медийният шум предшества и замества проверката и произнасянето на компетентния орган. Подменя се институционалният ред и целта очевидно не е проверка на факти, а създаване на обществена нетърпимост и натиск в точно определен момент.

Всеки, който разполага с данни за нарушение, следва да ги предостави по съответния законов ред. Всичко извън този ред създава единствено внушения и цели публичен натиск.

Категорично заявявам, че са неверни и твърденията , че съм предлагала или посредничила за срещи и връзки с лица.

По всички относими факти ще съдействам единствено при проверка по надлежния ред. Няма да водя този разговор през медиите, нито ще участвам в публично внушаване на изводи, преди установяването на фактите.

Предприела съм необходимите действия за защита на правата и името си. До приключване на проверките няма да правя допълнителни изявления.

Преди дни служебният вътрешният министър Емил Дечев заяви, че Русинова е минавала границата на България многократно с два автомобила с лица, които са пътували с Петьо Петров - Еврото през 2021 г.

"Има и едно пътуване, в което през 2021 година г-жа Русинова е пресякла границата на България със Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Пепи Еврото", каза Дечев.

Няколко дни след изнесената информация от Дечев, служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов я потвърди. Той съобщи, че подготвя предложението до Прокурорската колегия на ВСС за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова. 

 

