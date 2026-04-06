За 5 години работникът стана два пъти по-скъп

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Оперираха спешно в "Пирогов" един от състезателите ни по борба след контузия на състезание

“Пирогов” Снимка: Велислав Николов

Екипът на чл.-кор. проф. Николай Габровски и д-р Петър Илков оперира по спешност един от състезателите ни по борба на големия християнски празник Лазаровден. 15-годишното момче е транспортирано в неврохирургията на "Пирогов" след тежък инцидент по време на състезание по борба. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". 

Младият спортист на ЦСКА е с тежка травма на шийните прешлени, след като другият участник го прехвърля през гръб и при падането 15-годишният състезател пада върху главата си и чупи шията си.

В университетската спешна болница "Пирогов" той пристига с тежка травма на шийните прешлени.

Пациентът е приет в тежко състояние с фрактура-луксация в шийната област и изразен неврологичен дефицит. За да го оперират по спешност идват началникът на Клиниката по неврохирургия чл-кор. проф. Николай Габровски и началникът на Отделение по спинална неврохирургия д-р Петър Илков.

Те провеждат високоспециализирана оперативна интервенция, по време на която стабилизират гръбначния стълб и ограничават увреждането на гръбначния мозък.

След тежката операция пациентът е настанен в невро реанимацията на "Пирогов", в стабилно състояние. Към момента младежът диша самостоятелно, а екипите наблюдават ранно, частично, неврологично подобрение.

Лечението му продължава под интензивно мониториране, като състоянието остава сериозно.

“Пирогов”
