В Чирпан купуват картофи с фалшиво евро, по случая разследват двама мъже

На 05.04.2026 г., в 19:14 часа, на тел. 112 в РУ-Чирпан е получено съобщение от 58-годишен мъж, че в същия ден около 18:23 часа неизвестно за него лице е прокарало в обръщение неистинска банкнота от 100 евро, като с нея е извършило покупка на гаца с картофи 10 килограма, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

20 минути по-късно на същата дата друго непознато за него лице, което било с лек автомобил, закупило 2 гаци с картофи, всяка по 5 кг, и заплатило с неистинска банкнота от 100 евро.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия е установен 20-годишен мъж, прокарал в обращение първата банкнота. Установен е и лекият автомобил – собственост на 19-годишна жена /която пътувала в колата/, и управляван от 27-годишен мъж, който прокарал в обращение втората банкнота. При извършения оглед на автомобила в багажното отделение са установени две гаци картофи от по 5 кг. всяка.

В РУ-Чирпан е започнато досъдебно производство по чл.244, ал.1 от НК под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора. Работата по случая продължава.