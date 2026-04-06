За 5 години работникът стана два пъти по-скъп

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
13-годишна избяга от дома си заради системен тормоз от баща си

Ваньо Стоилов

[email protected]

Момиче на 13 години от Гълъбово е избягало от дома си поради системен тормоз и спрямо нея са взети мерки под закрила на Детската педагогическа стая при местното Районно управление. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 4 април в 14:55 часа на телефон 112 в Районно управление в Гълъбово е получен сигнал от 37-годишен мъж, че малолетната му дъщеря, която е на 13 години, след училище отишла с приятеля си в Раднево и все още не се е прибрала. Полицейски служители са извършили обход в града и момичето е установено, заедно с момче на 15 години. При проведена беседа с тях момичето заявило, че е било удряно от баща си и е избягала от дома си поради системен тормоз. Момчето казало, че е ставало свидетел, че бащата е удрял момичето.

Образувано е досъдебно производство.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

