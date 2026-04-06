На 7 април „Местни данъци и такси" няма да обслужва граждани заради профилактика

Община Русе уведомява, че на 7 април (вторник) обслужването на граждани и фирми в сградата на ул. „Котовск" 2 ще бъде прекратено поради профилактика на електропреносната мрежа. Няма да работи и изнесеният офис на услугата в кв. „Дружба 3", бл. 4, като плащания няма да могат да бъдат извършвани и на касите на „Изипей" АД, поради свързаност на сървърите на дирекцията. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

През деня ще бъде възможно само връчването на документи, изготвени в предходните дни.

От дирекция „Местни данъци и такси" поднасят извинения за временното неудобство и благодарят на гражданите за проявеното разбиране.