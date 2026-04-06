284 тона електроуреди са събрани от домакинствата в Търговище през 2025 година

284 тона електрическо и електронно оборудване са събрани за рециклиране от домакинствата в община Търговище през 2025 г. Това сочи годишният отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г., съобщиха от общинския пресцентър.

За сравнение, през 2024 г. събраните количества са 267 тона, през 2023 г. - 231 тона, а през 2022 г. – 223 тона.

Излезли от употреба електроуреди и електронно оборудване се събират и извозват безвъзмездно от адресите всеки месец от местна фирма. За целта е необходимо да се подаде заявка на телефони 0800 14100, 0887 77 19 73 или на e-mail: [email protected].

Община Търговище призовава гражданите да използват именно услугите на специализираната фирма. Събирайки разделно и рециклирайки, намаляваме количествата отпадъци, които отиват на депо. Така се намалява и негативният отпечатък върху околната среда, коментират от общината.

При производството на електроуреди, както и на техните компоненти се използват повече от 1000 вида материали, част от които са токсични. Сред тях са хлорирани разтворители, бромирани забавители на горене, поливинилхлорид (PVC), тежки метали като олово, живак, арсен, кадмий и други.

Батериите, събрани в специализираните контейнери в Търговище, пък са 879 кг спрямо 470 кг през 2024 г.одина. Местата за събиране на стари батерии от бита са разположени в административни сгради, сред които е и сградата на общината, в училища и детски градини, в Центъра за младежки дейности и инициативи, в регионална библиотека „Петър Стъпов" и други.

Текстилните отпадъци, събрани от специализираните контейнери, са близо 58 тона. Тяхното количество намалява. За сравнение, пред 2024 г. количеството е било 73 тона, а през 2023 г. – 69,5 тона.