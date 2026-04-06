Два случая на прокарване на "парти евро" в магазини в Смолян

Два случая на прокарване в обращение на неистински парични знаци- имитации на евробанкноти с номинал от 10 евро, са засечени в търговски обекти в Смолян за времето от 3 до 6 април.

Банкнотите са реквизитни (сувенирни или „парти") и не са платежно средство, но визуално наподобяват истински пари, съобщи полицията. По случаите се извършват проверки.

Местната полиция напомня, че прокарването в обращение на неистински парични знаци представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, когато същите бъдат използвани като средство за разплащане, независимо от вида и произхода им.