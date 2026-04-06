Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома

51-годишна е с опасност за живота след катастрофа на магистрала „Тракия“

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Жена на 51 години е пострадала след катастрофа на автомагистрала (АМ) "Тракия" и е настанена в болница с опасност за живота. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал около 13:20 часа вчера при километър 167 на АМ „Тракия“. По първоначална информация тогава  лек автомобил „Хонда“, пътуващ в посока Бургас, управляван от 68-годишен мъж, е напуснал пътното платно вдясно по посоката си на движение и се ударил в паркиран на бензиностанция товарен автомобил „БМВ“, собственост на 33-годишна жена. В автомобила се намирали 33-годишната жена и пътници - 34-годишен мъж и бебе (момченце). Пострадали са водачът на лекия автомобил „Хонда“, който е настанен в болница без опасност за живота, както и 51-годишна жена, пътувала в колата му, която е настанена в болница с опасност за живота. Водачката на паркирания автомобил и пътниците в него са прегледани в болница и освободени без опасност за живота, посочват от пресцентъра.

Водачът на автомобила "Хонда" е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, отчетени са отрицателни резултати. В Районно управление в Чирпан е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.

При катастрофи в България през изминалото денонощие са ранени 13 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 11. 

