Задържаха двама от Монтанско с дрога

Криминално проявен и осъждан от село Расово, община Медковец, е задържан в град Монтана за притежание на амфетамини.

На 05.04.2026 г. след получена информация криминалисти от РУ Монтана извършили претърсване в частен имот в град Монтана, обитаван от 41-годишен рецидивист от ломското село Расово. Намерени и иззети са общо 11,2 грама амфетамин и електронна везна. Мъжът е задържан до 24 часа в РУ Монтана. По случая е образувано досъдебно производство.

Рецидивист от областния град е задържан за притежание на канабис и така нар. „чай за пушене".

На 05.04.2026 г. в РУ Монтана е получена информация, че 25-годишен криминално проявен и осъждан от град Монтана е укрил суха тревна маса в основите на две административни сгради в град Монтана. При извършените огледи са намерени и иззети 12,8 грама суха тревна маса канабис и топче с тегло 49,1 грама суха тревна маса от така нареченото наркотично вещество "чай за пушене". 25-годишният е установен и задържан за срок до 24 ч. в РУ Монтана. По случаите са образувани досъдебни производства.