В Монтана започва пръскането на тревните площи срещу паразити

На 7 април от 22 часа ще започне първата обработка на зелените площи срещу кърлежи, съобщи Сашко Попов – гл. експерт по Опазване на природната среда в община Монтана. Пръскането ще продължи до сутринта на 8 април и ще бъде извършено от два специализирани екипа. Те ще започнат третирането с препарат Айкън 10 кс от подстанцията на В и К в ж–к „Пъстрина". Ще бъдат обработени тревните площи по протежение на булевардите, градските алеи, в парковете, в дворове на училища и детските градини.

През пролетта в Монтана са планирани три обработки с биоциди срещу кърлежи, през април, май и юни. От фирмата, която извършва услугата уверяват, че използваните препарати са безопасни за хора и домашни любимци