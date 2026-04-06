ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Повече права на ловно-рибарските сдружения обещаха Бойко Борисов и ГЕРБ

Бойко Борисов с председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев и главния секретар и член на Управителния съвет Даниел Тошков Снимка: ГЕРБ

Ангажимент за повече права за ловно-рибарските сдружения и по-прецизирани закони пое лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев и главния секретар и член на Управителния съвет Даниел Тошков.

По време на разговора двете страни са констатирали, че законовата база в страната се нуждае от осъвременяване. Необходимо е да се подобри реда и организацията на ловната площ, механизмите за обезщетяване на земеделските производители, диалогът с Европейската Комисия по въпроси, ограничаващи традиционни ловни практики и да се осигури професионален принос от България по тези теми.

Сериозен проблем остава бракониерството. Наказуемостта е твърде ниска, настоящите санкции не са достатъчни, контролът е ограничен. Нужни са по-строги мерки и промени в Наказателния кодекс.

Проблем към момента има и в нормативната база за риболова. В един закон са събрани любителски, стопански риболов и аквакултури. Резултатът е объркани правила и затруднения за риболовците любители - дейност, която е подходяща и за младежи, за да прекарват повече време сред природата. Затова едно от основните искания на бранша е изцяло нов отделен закон за любителския риболов с ясен режим, управление на водоемите и реално финансиране за охрана и зарибяване.

По време на разговора двете страни се обединили около необходимостта следващият парламент да работи сътрудничество за по-строг контрол и реален мониторинг на ресурсите, по-силна защита на местообитанията, повече права за ловно-рибарските сдружения, по-стабилна и предвидима законодателна среда.

ГЕРБ винаги е работил партньорски със Съюза на ловците и риболовците в България. На срещата ни днес с председателя на...

Публикувахте от Бойко Борисов в Понеделник, 6 април 2026 г.

advertotial icon Избори за Народно събрание на 19.04.2026 г. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Бойко Борисов с председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев и главния секретар и член на Управителния съвет Даниел Тошков

