Ангажимент за повече права за ловно-рибарските сдружения и по-прецизирани закони пое лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев и главния секретар и член на Управителния съвет Даниел Тошков.

По време на разговора двете страни са констатирали, че законовата база в страната се нуждае от осъвременяване. Необходимо е да се подобри реда и организацията на ловната площ, механизмите за обезщетяване на земеделските производители, диалогът с Европейската Комисия по въпроси, ограничаващи традиционни ловни практики и да се осигури професионален принос от България по тези теми.

Сериозен проблем остава бракониерството. Наказуемостта е твърде ниска, настоящите санкции не са достатъчни, контролът е ограничен. Нужни са по-строги мерки и промени в Наказателния кодекс.

Проблем към момента има и в нормативната база за риболова. В един закон са събрани любителски, стопански риболов и аквакултури. Резултатът е объркани правила и затруднения за риболовците любители - дейност, която е подходяща и за младежи, за да прекарват повече време сред природата. Затова едно от основните искания на бранша е изцяло нов отделен закон за любителския риболов с ясен режим, управление на водоемите и реално финансиране за охрана и зарибяване.