Пенчо Милков отличи най-добрите танцьори в международния конкурс MOVMNT International Dance Competition

Победителите в десетото издание на международния танцов конкурс MOVMNT International Dance Competition бяха обявени на тържествена церемония в Доходното здание. Официални гости на събитието бяха кметът на община Русе Пенчо Милков и заместник-кметът Никола Лазаров. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Преди награждаването, по повод 10-ата годишнина на един от най-престижните танцови форуми в страната, кметът връчи на организаторите Анита и Александър Асенови статуетка „Русе". Отличието се присъжда за значим принос към развитието на танцовото изкуство и утвърждаването на високи стандарти в организацията на международни културни събития в региона. В приветствието си Милков подчерта ролята на конкурса за изграждането на устойчива общност от млади таланти и изрази признателност към професионализма на организационния екип. „Вие създадохте еталон за качество и прецизност, създадохте дом за онези, чийто език на общуване е движението. От името на всички, които са били част от магията на MOVMNT International Dance Competition, искам да изразя дълбоката си признателност за вашата творческа енергия и способност да вдъхновявате младите хора", заяви кметът.

Милков връчи отличията в седемте категории за най-добри изпълнители. Призът за „Изгряваща звезда" беше присъден на Адина Михаела Бурлак от Royal music & dance. Наградата за „Най-добър солист" в конкурса отиде при Леонардо Мирослав Борман от Taneční Konzervatoř hl. m. Prahy. Ан Мари Митра от CNA Dinu Lipati / SB al ONB заслужи отличието за „Най-добра солистка". Журито определи за най-добра хореографията на Academy of Classical and Contemporary Dance Ivanov. Италианките Ема Орландо и Матилда Ромита от Dance experience спечелиха наградата за „Най-добро дуо". Phase One Dance Studio взеха приза за най-добра Kpop/mtv/street crew, а за най-добра формация беше обявена A.C.S. Aerostar Mădălina Barbu.

Десетото издание на конкурса бе организирано от World Move в партньорство с Община Русе. Представянето на над 2500 участници от България, Италия, Румъния, Испания, Чехия, Молдова, Полша и Унгария бе оценено от професионално жури с председател маестра Цветанка Гергинова. Програмата на форума обхвана широк спектър от танцови дисциплини, като затвърди международния престиж на събитието.