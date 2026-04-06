ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мирча Луческу е поставен в медикаментозна кома

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22613773 www.24chasa.bg

Шофьор на микробус блъсна 62-годишна при маневра

Дияна Райнова

508
Линейка СНИМКА: Архив

Микробус блъсна на заден 62-годишна жена в Добрич, те е без опасност за живота, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 3 април, около 14:35 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в град Добрич. На място е установено, че микробус „Ивеко", управляван от 39-годишен мъж, при маневра на заден ход блъска движеща се по пътното платно жена на 62 години.Пострадалата е транспортирана до болницата в Добрич и е настанена в отделение „Ортопедия" с фрактура на китка,крак и други травми, без опасност за живота. Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Живот до 120 г.? Да, с хапче за дълголетие! (Видео)