Шофьор на микробус блъсна 62-годишна при маневра

Микробус блъсна на заден 62-годишна жена в Добрич, те е без опасност за живота, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 3 април, около 14:35 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в град Добрич. На място е установено, че микробус „Ивеко", управляван от 39-годишен мъж, при маневра на заден ход блъска движеща се по пътното платно жена на 62 години.Пострадалата е транспортирана до болницата в Добрич и е настанена в отделение „Ортопедия" с фрактура на китка,крак и други травми, без опасност за живота. Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.